Pompei blindata: controlli straordinari della polizia per la sicurezza di turisti e pellegrini

Giovedì 2 Maggio 2019, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pompei blindata, al via l'operazione «città sicura». Il dirigente del commissariato della polizia di Stato, il vicequestore Stefania Grasso, dispone controlli straordinari della città. La parola d'ordine è: «sicurezza a 360 gradi di cittadini, turisti e pellegrini». Le stazioni di Trenitalia e della Circumvesuviana sono le aree al centro dei servizi speciali posti in essere dal dirigente della polizia. L'obiettivo cardine è: la salvaguardia dei turisti e dei pellegrini, che raggiungono la città di Scavi e Santuario in treno, da scippatori, bulli e dalle baby-gang. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori, anche, la movida della città mariana - spesso teatro di risse – il piazzale del Santuario e gli ingressi del Parco Archeologico. Ed è per rissa che sono state denunciate, in stato di libertà, 5 persone dell'hinterland napoletano. Il violento alterco è scaturito per una questione di viabilità. Nei controlli straordinari sono state identificate 86 persone, di cui 2 minori; 33 automobili e 8 ciclomotori finiti nello screening degli agenti; 6 verifiche domiciliari e 15 i pregiudicati vagliati. I controlli straordinari continueranno nei prossimi giorni anche con l'ausilio del «Falco» del commissariato di Pompei, ritornato a «volare» per le strade della città mariana.