Ambulatorio hot a Pompei, il cardiologo ex sindaco incastrato da una telecamera nascosta nel suo studio

Per un anno non potrà avere pazienti donne perché ne avrebbe molestate almeno sette, durante visite mediche ritenute “spinte”. Visite per così dire fuori protocollo avvenute all’interno dell’ambulatorio di cardiologia dell’Asl Napoli 3 Sud a Pompei. Ieri mattina, i poliziotti del commissariato di Pompei guidato dalla dirigente Antonella Palumbo hanno notificato un’ordinanza di applicazione della misura interdittiva della professione medica nei confronti di Giovanni Battista Zito, medico cardiologo pompeiano, alla fine degli anni 90 sindaco della città mariana. Il provvedimento è stato emesso dal gip Antonello Anzalone, mentre la Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Marianna Ricci) ne aveva chiesto l’arresto per violenza sessuale continuata. Il giudice ha disposto il divieto di esercitare la professione medica per la durata di 12 mesi solo nei confronti di pazienti di sesso femminile, o in presenza delle stesse, limitando solo in parte l’attività professionale dell’ex sindaco cardiologo, ritenendo idonea questa misura affinché si eviti una possibile reiterazione del reato.

Attualmente presidente di Arca (Associazioni Regionali Cardiologi Ambulatoriali), nel 2001 Zito si dimise da primo cittadino di Pompei perché indagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso: la sua amministrazione fu sciolta per infiltrazioni della camorra qualche mese dopo, mentre lui fu prosciolto dalle pesanti accuse di collusione con il clan Cesarano. Tutt’altra storia quella emersa vent’anni dopo, nel corso di delicate indagini condotte dai poliziotti del commissariato di Pompei e coordinate dalla Procura di Torre Annunziata durante tutto lo scorso anno e culminate ieri con l’interdittiva per il noto medico, che negli ultimi anni si era specializzato proprio nello studio specifico del rischio cardiovascolare per le donne. Dalle pesanti accuse, il dottor Zito potrà difendersi fin da subito, presentando memorie e chiedendo di essere ascoltato.

Tutto è partito dalla denuncia di una donna che aveva ritenuto troppo invasiva la visita cardiologica alla quale era stata sottoposta, con tanto di palpeggiamenti e molestie varie. Una telecamera montata all’interno dell’ambulatorio di Pompei, secondo gli inquirenti, ha mostrato una situazione allarmante. Zito «avrebbe posto in essere reiteratamente, nei confronti di una pluralità di pazienti di sesso femminile, condotte analoghe a quelle denunciate, anche in epoca recente» scrive in una nota il procuratore Fragliasso. Una dozzina gli episodi ricostruiti anche con le testimonianze delle pazienti, sette quelli ritenuti gravi dal giudice che ha emesso la misura cautelare. Le telecamere avrebbero registrato diversi episodi di abusi sessuali da parte del medico: palpeggiamenti del seno, dell’inguine e di altre zone intime delle pazienti, ma anche lo strusciamento dei propri genitali contro parti del corpo delle vittime. «Atti sessuali artatamente mascherati e dissimulati nell’ambito dell’ordinaria attività di diagnosi medica» scrive ancora il capo della Procura di Torre Annunziata, il tutto all’interno di una struttura pubblica. Alcune vittime, in ansia per la visita, non si erano neanche accorte dei palpeggiamenti abusivi« del medico, il quale aveva agito «sfruttando la posizione di inferiorità psicologica delle vittime nei confronti dello stesso» scrive il gip.

Grazie ad una consulenza firmata da un altro cardiologo, è arrivata la conferma che «le pratiche dell’indagato erano del tutto avulse dalle ordinarie prassi diagnostiche» e sono stati evidenziati «comportamenti completamente diversi in base all’età e al sesso dei pazienti». Il giudice ha, invece, sottolineato come le immagini fossero più esplicite della consulenza tecnica ed ha emesso l’ordinanza interdittiva della professione sanitaria. Nel provvedimento il gip ha evidenziato che «si tratta di fatti seriali commessi con spregiudicatezza e abilità» dai quali è emerso che «l’indagato considera le sue pazienti come una sorta di personale riserva di caccia sulla quale dar sfogo alle sue pulsioni sessuali». Tra le vittime ci sarebbero anche donne che si erano presentate in ambulatorio per pratiche di invalidità per patologie cardiache serie.

Appresa la notizia, ieri pomeriggio sui social è montata la rabbia di decine di donne che hanno scritto di aver subito analoghi trattamenti da parte del cardiologo di Pompei. «L’avevo sempre detto». «Ci ha provato anche con me, subito andai via». Dagli ambienti investigativi arriva l’invito a rivolgersi alle forze dell’ordine per denunciare eventuali episodi di molestie subiti con le stesse modalità.