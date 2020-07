Cavi telefonici sotterranei tranciati nel corso di lavoro di scavo per l'installazione di cavi elettrici. Abitazioni, uffici e attività commerciali isolati da giorni in via Plinio, strada parallela al sito archeologico. Residenti e imprenditori lanciano un drammatico sos «noi abbandonati dalle istituzioni. Nessuno è in grado di fornirci informazioni su quando verrà ripristinata la linea telefonica». Anziani isolati in casa. Il paradosso è che per riparare il guasto si dovrà scavare, nuovamente, lungo la strada dove la società elettrica ha nei giorni scorsi ricoperto il tunnel. «In pratica siamo condannati a convivere ancora per un tempo indefinito con un cantiere».

Ai diretti interessati non è stata fornita alcuna spiegazione. Quelle poche notizie in loro possesso sono state riportate, in maniera ufficiosa e molto limitata, dagli operai del cantiere. Dal comune, dicono i residenti, non è mai venuto nessun tecnico a controllare l'andamento dei lavori e, cosa ancor più grave, per stabilire se sono o meno a norma. «Eppure si svolgono sul suolo pubblico. È inconcepibile che per installare cavi ad alta tensione sotterranei, durante gli scavi, i fili del telefono vengano danneggiati e non si intervenga tempestivamente per ripristinarli. Si decide, invece, di ricoprire lo scavo e attendere, chissà per quanto tempo, l'arrivo dei tecnici della linea telefonica che, per riparare il guasto, dovranno rompere nuovamente la strada. Tutto a discapito della nostra economia e del nostro stato di salute psico-fisico». Le attività commerciali che lavorano su prenotazione e sulle consegne a domicilio stanno subendo danni economici notevoli. «La nostra clientela non potendoci contattare telefonicamente, per prenotazioni di tavoli e colazioni a domicilio, si rivolgono ad altre attività. Già la crisi post lockdown e il distanziamento sociale ci hanno messo in ginocchio. Questa assurda situazione, poi, ci ha fatto perdere molti dei nostri clienti abituali».

AVVALLAMENTI

I residenti e gli imprenditori, inoltre, hanno segnalato al comune l'approssimazione con la quale sono stati effettuate le operazioni di copertura degli scavi. La strada interessata dallo scavo, via Plinio, è composta da un basolato lavico che, una volta rimosso, necessita di un assemblamento sistematico e preciso. Ebbene la sua collocazione presenta avvallamenti e dislivelli visibili ad occhio nudo che, oltre ad essere antiestetici, non sono a livello dei tombini per le acque piovane e, alle prime piogge creeranno allagamenti pericolosi. «Anche in questo caso i controlli da parte dell'ufficio comunale non sono stati fatti». «La situazione viene sottovalutata - denunciano i residenti e imprenditori - in realtà stiamo vivendo un dramma. Ci siamo rivolti a dei legali con la speranza di riuscire a smuovere la burocrazie e, ci auguriamo, anche la coscienza di qualcuno. Poi valuteremo se è il caso di presentare il conto per i danni».

