Distanze sociali e rischio contagio: il Coronavirus tramuta il pellegrinaggio a piedi da Napoli a Pompei da reale a virtuale. Ogni anno, per la chiusura del mese mariano, nell'ultimo sabato di maggio 50mila fedeli si recavano a piedi dalla basilica del Carmine a quella della Vergine del Santo Rosario. L'evento di oggi, organizzato dall'Azione Cattolica Napoli, sarà virtuale su Facebook e si concluderà stasera con il cardinale Crescenzo Sepe che, dal Santuario di Pompei, reciterà il Rosario, la messa e la Supplica.

LEGGI ANCHE Caserta, protestano gli 80 operatori sanitari dell'ospedale: «Dateci un contratto»

Alle 21, l'arcivescovo di Napoli, si recherà al santuario di Pompei per la conclusione del pellegrinaggio virtuale organizzato dall’Azione Cattolica di Napoli. L’iniziativa prenderà il via alle 16 con la preghiera mariana nella basilica del Carmine. L’itinerario spirituale proseguirà attraverso la pagina Facebook dell’Azione Cattolica di Napoli per poi raggiungere il santuario di Pompei dove, alla presenza dell’arcivescovo prelato Tommaso Caputo, si svolgeranno il rosario meditato, la celebrazione eucaristica e la recita della Supplica. Il programma del pellegrinaggio virtuale, ideato per l’emergenza coronavirus ancora in corso, è stato predisposto dalla presidente dell’Ac di Napoli, Maria Rosaria Soldi, in sostituzione del tradizionale pellegrinaggio a piedi da Napoli a Pompei che l’Azione cattolica diocesana organizza ogni anno nell’ultimo sabato del mese di maggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA