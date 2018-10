Borseggiatori sulla Circum aggredirono carabinieri: arrestato il secondo Rom

Domenica 28 Ottobre 2018, 11:23

I carabinieri della stazione di pompei e del posto fisso «Scavi» durante un servizio per contrastare i borseggi sui treni della Circumvesuviana stavano tentando di controllare due rom. Per evitare guai i due avevano opposto resistenza aggredendo i carabinieri e Marin Ciprian, 27enne, domiciliato nel campo di Napoli in via Santa Maria del Pozzo, era stato arrestato subito per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale; l’amico, invece, era riuscito a fuggire.Grazie all’analisi delle immagini riprese dalle telecamere della stazione e dopo pazienti appostamenti i carabinieri hanno tratto in arresto anche il fuggitivo: Mihai Surubaru, 21enne, domiciliato a Teverola, dove era sottoposto ai domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso a Castellammare di Stabia nell’abitazione di una connazionale 18enne. Appena si è trovato davanti i militari ha provato a fuggire di nuovo ma il tentativo è stato vano: dopo una breve colluttazione è stato ammanettato. Il giovane risponderà di resistenza ed evasione. Adesso è in attesa del giudizio direttissimo.