Pompei, clochard nel Parco Archeologico di notte: «È tutta colpa dei custodi»

«Una falla nel sistema di videosorveglianza? Il sistema funziona e funziona anche bene, tanto che il sofisticato sistema di sicurezza del Parco Archeologico, ha rilevato la presenza di un estraneo nel sito dal momento in cui è entrato. È colpa dei custodi che non hanno fatto bene il proprio lavoro». Il direttore generale del Parco Archeologico di Pompei Massimo Osanna è arrabbiato per l'intrusione di un estraneo negli Scavi e che, prima di addormentarsi nei bagni del quadriportico dei teatri, ha girato un bel po'.

«Abbiamo avviato una indagine interna - spiega Osanna - per verificare la responsabilità di chi ha il compito di vigilare. Il sistema di videosorveglianza è molto sofisticato e risulta dalle prime analisi in perfetto funzionamento. Se in alcuni casi l'effetto di alcune telecamere può risultare inficiato dalla presenza di vegetazione, altre hanno sicuramente dato l'alert. Tuttavia ho dato disposizioni di verificare nuovamente tutto il sistema (intervenendo sulla vegetazione laddove necessario) valutando però anche eventuali responsabilità del personale preposto alla sicurezza, tanto di quello in sala regia che di quello presente nel sito per il turno notturno che prevede ronde e ispezioni». «Inoltre - afferma Osanna che dal primo settembre andrà a ricoprire la prestigiosa carica di direttore generale dei Musei dello Stato - essendoci una indagine in corso ci si chiede come sia possibile che una relazione di un custode sia uscita senza autorizzazione? Anche su questo si sta indagando. Tra l'altro la relazione uscita' era del tutto parziale». Per Osanna dunque, la responsabilità è dei custodi. Del resto dalla visione dei video di sorveglianza acquisiti dai carabinieri, si vede con chiarezza che la presenza del clochard è stata rilevata alle 20,36. Anche se le due telecamere puntate sul muro del perimetro esterno alla città archeologica, nel punto in cui il senza fissa dimora si è introdotto nel sito ignaro di far esplodere un caso così eclatante, sono coperte dai rami le altre telecamere di porta Stabia, che conduce al quadriportico dei teatri, hanno una visuale libera e nitida. Ed è su questo elemento che si basa l'indagine interna avviata dal direttore generale del Parco Archeologico Osanna. Intanto, procedono senza sosta le attività investigative dei militari dell'Arma per individuare la turista che a Ferragosto si è arrampicata sul tetto delle Terme Centrali per scattare un selfie.



I carabinieri, anche sulla scorta di diverse testimonianze e delle immagini registrate all'ingresso, stanno cercando tra i visitatori la giovane dagli short rosso fuoco e dal grande cappello bianco. Il volto della ricercata infatti è coperto, quindi per il suo riconoscimento gli investigatori si affidano alla particolarità del suo abbigliamento. La caccia alla turista, che rischia fino a un anno di carcere e a tremila euro di multa, è partita anche via web da una campagna social di giovani influencer che cercano foto o video girati dalla ragazza e postati su Facebook o su Instagram. Anche in questo caso, parallelamente all'inchiesta della Procura di Torre Annunziata, Osanna ha avviato una indagine interna per chiarire come mai il custode preposto al controllo delle Terme Centrali, non si è accorto che la turista ha violato il divieto che intima ai visitatori a non utilizzare le scale del complesso termale. È pur vero, comunque, che tra decessi e pensionamenti i custodi sono pochissimi.