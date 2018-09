Pompei conferisce la cittadinanza onoraria al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri

Venerdì 28 Settembre 2018, 11:49

Il sindaco di Pompei Pietro Amitrano consegnerà oggi, alle 18, presso la sala consiliare di Palazzo De Fusco, la cittadinanza onoraria al generale Giovanni Nistri, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. L’importante riconoscimento è stato conferito in considerazione che “dietro il rilancio del sito archeologico di Pompei” ci sono state “le attività del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni Nistri, dal 9 dicembre 2013, Direttore Generale del Grande Progetto Pompei, fino al 14 febbraio 2016”. Nella motivazione si fa riferimento ai risultati ottenuti dal Grande Progetto Pompei sotto la direzione del generale Nistri, che ne ha lasciato la guida con 127 milioni di euro di gare aggiudicate, 69 interventi di messa in sicurezza conclusi, 37 “Domus” riaperte al pubblico e molti lavori avviati che hanno consentito di inaugurare nel 2017, ad esempio, tre “Domus” poste lungo via Nocera, che non erano mai state aperte al pubblico. È anche grazie a questo lavoro se Pompei è tornata a fare notizia per i restauri e per la valenza del sito archeologico. Una viabilità confermata anche dalla costante crescita delle presenze di visitatori. La cerimonia si concluderà al teatro Di Costanzo Mattiello dove, alle ore 20.00, terrà un concerto la fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania.