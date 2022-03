Un'operazione straordinaria di controllo del territorio è stata effettuata dalla polizia stamattina a Pompei. Gli agenti del commissariato di zona, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, hanno operato in piazza Bartolo Longo, via Plinio e nelle strade limitrofe. 81 le persone identificate, 53 i veicoli controllati. Quattro le contravvenzioni per infrazioni al codice della strada.