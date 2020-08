LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da un lato le ferree regole e gli ingressi a tempo per evitare gli assembramenti. Dall'altro le immagini delle visite notturne con i visitatori senza mascherina uno vicino all'altro. Sono le due facce del Vesuvio in questi giorni d'estate e di emergenza Covid. Una situazione denunciata, nelle scorse ore, dagli operatori del settore turistico. A far andare su tutte le furie i tour operator, in questi mesi costretti a fare i conti con le restrizioni messe in atto per il contenimento e la limitazione del contagio del Covid-19, sono proprio i tour notturni organizzati per ammirare le stelle attraverso la Valle dell'Inferno.Una polemica che si somma alla coda velenosa che fa da sfondo alla gestione dell'emergenza virus in queste settimane. Con turisti bloccati a causa delle prenotazioni online e della difficoltà di connettersi a quota mille. E ancora le lunghe file all'esterno del cancello d'ingresso e le tante persone assembrate senza mascherina. «Qui le regole non sembrano essere uguali per tutti - dicono e scrivono gli operatori del settore - per potere visitare il cratere ci sono regole rigidissime mentre in questi giorni per le visite notturne sembra essere diverso. Persone in fila senza alcuna misura di sicurezza, i biglietti vengono acquistati senza problemi mentre chi vuole visitare il Gran cono deve fare i conti con il sito che funziona poco e male con il rischio di non poter prenotare il biglietto e dover rinunciare alla visita com'è accaduto a tantissime persone. Pochi metri più sopra e in differenti orari, valgono invece altre regole, che penalizzano i turisti, che arrivando anche solo un minuto dopo l'orario consentito dal contingentamento non possono più passare e perdono i soldi». La polemica sulle visite notturne che si svolgono fino al 16 agosto ha fatto tornare alla mente di tanti operatori la necessità di trovare un canale alternativo al sito web per l'acquisto dei biglietti per la visita al Gran Cono. Una situazione complicata che ha suscitato molte polemiche anche se il Parco, dal canto suo, ha sempre difeso le misure anti-contagio adottate per evitare il diffondersi del virus.Che la situazione sia seria e da riorganizzare lo dice anche la vicenda del bus per il Vesuvio. Da Pompei Scavi, infatti, è stata ripristinata la linea bus Eav per il Vesuvio. Ma sul cono, si è detto, si sale solo col biglietto prenotato on-line. Così centinaia di turisti,partono da Pompei arrivano al Vesuvio ma non possono accedervi. Così devono attendere per ore il pullman del ritorno. Brutta avventura per una famiglia di turisti francesi con 4 bambini piccoli: da Napoli a Pompei e poi sul Vesuvio senza poter visitare nulla. Gli Scavi sono chiusi il lunedì. «Ma noi non sapevamo nulla». Allora decidono di andare sul Vesuvio. Ma sul Cono si sale solo previa prenotazione dei ticket rigorosamente on line. «Ma noi non sapevamo nulla. L'autista del bus della società Eav non ci ha informati quando siamo saliti a Pompei e, come noi c'erano altri 20 passeggeri».Una volta giunti a destinazione i francesi hanno avuto la seconda amara sororesa: niente prenotazione, niente Vesuvio. Così, sotto il sole caldissimo e con quattro bambini piccoli, hanno atteso per più di un'ora il bus che dal Vesuvio li ha riportati a Pompei dove hanno preso il treno della Circumvesuviana per Napoli. La signora Justine, la mamma dei 4 bambini, ha avuto una crisi di nervi ed è scoppiata in lacrime. Dall'8 agosto - da quando è stata ripristinata la tratta Scavi-Vesuvio - molti turisti partono da Pompei e una volta arrivati a destinazione si trovano a dover fare i conti con una realtà diversa. L'inconveniente si ripeterà sempre. Almeno fino a quando l'Eav non disporrà di un servizio informazioni che va oltre il dovere della società. Le visite contigentate sul cono, legate alle restrizioni sanitarie da Covid-19, sono necessarie per evitare eventuali contagi. Questo aspetto è stato compreso dai turusti. Quello che non comprendono è la poca attenzione verso l'accoglienza.