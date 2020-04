Una storia a lieto fine che arriva da Pompei: i vigili del fuoco salvano da morte certa un cagnolino precipitato in un tombino aperto. I pompieri, intervenuto tempestivamente, dopo una complicata operazione di salvataggio, sono riusciti a tirare fuori cagnolino, precipitato per alcuni metri. Non c'era tempo da perdere, il cagnolino andava tirato fuori dal tombino nel più breve tempo possibile, perché l'ossigeno stava per esaurirsi. Il cucciolo è stato affidato alle cure del veterinario dell'Asl.

Per fortuna non ha riportato ferite durante la rovinosa caduta e, grazie alla bravura dei vigili del fuoco, non si è fatto male nel corso dell'intervento di soccorso. A lanciare l'allarme sono stati i residenti di via Passeggiata Archeologica una strada «fantasma per il comune», lamentato gli abitanti «completamente abbandonata sotto tutti gli aspetti». «Sono molti i tombini privi di copertura di sicurezza, perché sono stati rubati dai ladri di ghisa. Poteva capitare ad un bambino e non sappiamo con quali drammatiche conseguenze».

