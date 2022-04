Pompei, da nascondiglio per armi e droga a parco giochi: il covo del clan riconsegnato alla città

Da covo del clan Cesarano, dove il boss nascondeva armi e droga, a parco giochi: l’associazione “Anthos” si è aggiudicata la gara. Un altro ex covo della camorra di Pompei, 9mila metri quadrati confiscato nel 2011 al boss Nanduccio 'e Ponte Persica, tuttora recluso in cella 41-bis, sarà, così, consegnato alla città. A gestirlo sarà "Anthos", l'associazione di via Aldo Moro che da anni è impegnata in progetti per la sensibilizzazione dei minori sui temi dell'odio razziale e dell'omofobia. «Sia il sindaco Lo Sapio che l'intera amministrazione comunale – ha annunciato l’assessore al Patrimonio Ciro Cascone - quest'anno ha attenzionato sempre più il tema, tant'è che in città abbiamo ultimato diversi affidamenti che da anni erano bloccati da anni».

APPROFONDIMENTI IL RAID Napoli, attentati e minacce contro il bene confiscato a uno dei... IL CASO Beni confiscati, Cgil Campania: «No alla vendita di beni degli... L'INIZIATIVA Camorra e studenti, Fortini: «I clan si fermano a scuola,...