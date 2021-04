Pompei, donna uccisa a coltellate in un garage: sul corpo segni di violenza sessuale, aveva entrambe le caviglie fratturate

Giallo a Pompei, dove una donna di 24 anni è morta poco dopo il ricovero all'ospedale di Castellammare di Stabia. La ragazza è stata soccorsa da personale del 118 a Pompei, in un garage di via Carlo Alberto I Traversa, ma la corsa in ospedale è stata inutile: sul corpo i sanitari hanno riscontrato tre coltellate all'addome e segni di violenza sessuale, oltre alla frattura di entrambe le caviglie.

La vittima si chiamava Grazia Severino ed era nata il 30 aprile del 1997, domani avrebbe compiuto 24 anni.

Sul posto, a meno di 400 metri dal santuario della Madonna di Pompei, s'è radunata una folla sgomenta. Il corpo della giovane è stato raccolto dall'ambulanza del 118 nel cortile del condominio, nei pressi di un box auto dove si ipotizza possa essere avvenuta l'aggressione.

Sono in corso indagini dei carabinieri di Castellammare e dei carabinieri di Pompei per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo, affidato al pm Antonio Barba.