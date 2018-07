Mercoledì 4 Luglio 2018, 18:47 - Ultimo aggiornamento: 04-07-2018 18:47

Due frammenti di colonne di epoca romana sono stati recuperati dai poliziotti del Commissariato di Pompei all'esterno di uno dei cancelli del Parco archeologico, in via Plinio. Questa mattina gli agenti hanno notato alcuni cittadini che richiamavano la loro attenzione per segnalare degli oggetti posti sul marciapiede nei pressi di uno dei cancelli degli scavi: si trattava di due frammenti di colonne in marmo di colore bianco, di circa 25 centimetri di altezza e 15 centimetri di diametro. Gli agenti, recuperati i frammenti, li hanno consegnati al funzionario archeologo del Parco, il quale ha riferito che i reperti risalgono all'epoca romana e verosimilmente appartengono al contesto archeologico locale. Sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato per accertare la dinamica dei fatti.