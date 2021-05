«Non rubò pietre antiche», a Pompei vigile assolto dopo 4 anni

Maresciallo della polizia municipale assolto dall'accusa di «tentato furto di un'antica pietra di piperno, da un giardino privato, durante il suo orario di servizio». «Il fatto non sussiste» ha sentenziato il giudice del tribunale di Torre Annunziata. Per Pietro Casciello, 55 anni, trenta dei quali nel corpo della municipale del Comune di Pompei, è la fine di un incubo durato quattro anni, che gli stava per logorare la vita e distruggere la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati