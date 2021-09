Pompei, paura in via Stabiana: un vasto incendio ha rischiato di lambire le abitazioni. Provvidenziale è stato l'intervento della polizia municipale, coordinata dal colonnello Gaetano Petrocelli, e dei vigili del fuoco.

Panico tra i residenti per il fumo denso sprigionato dalle altissime fiamme. I tecnici dei pompieri, dai primi rilievi, hanno stabilito che le fiamme sono state generate dalle sterpaglie presenti in un fondo incolto. Non è esclusa la matrice dolosa.