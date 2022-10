Pompei, la prima città al mondo ad intitolare una strada a Diego Armando Maradona. Traversa Vittorio Emanuele III da oggi pomeriggio si chiamerà via Diego Armando Maradona, dove sorge il suo murales da guinness. Da tutto il mondo arriveranno tifosi di D10S. Per impegni dell'ultimo minuto Diego Jr ha dovuto rinunciare all'abbraccio a Pompei con i tifosi del suo papà.

Il figlio di Maradona, però, sarà in collegamento con Pompei in videochiamata proiettata, in diretta, sul maxi schermo allestito a piazza Schettini. Saranno presenti alcuni ex campioni del Napoli che hanno giocano con il pide de oro. La cerimonia di intitolazione della strada a Diego Armando Maradona si svolgerà oggi pomeriggio alle 17.

L'appuntamento è a piazza Schettini, a pochi metri da via Diego Armando Maradona. «Oggi a Pompei passerà alla storia del calcio mondiale come la prima città ad aver intitolato una strada al più grande campione di calcio del mondo», ha dichiarato soddisfatto il sindaco Carmine Lo Sapio. È previsto l'arrivo di migliaia di tifosi da ogni parte del mondo.