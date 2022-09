di Bruno Vespa

Il Reddito di cittadinanza sconvolge più di sempre gli assetti politici e potrebbe avere un ruolo decisivo nello sgranare le distanze tra i partiti alle elezioni. Giorgia Meloni ha detto che vuole abolirlo. In realtà, come ha chiarito a “Porta a porta”, vuole fare – come quasi tutti gli altri partiti – una netta distinzione tra assistenza a chi non ha reddito e non può procurarselo (un milione 600mila...