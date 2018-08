Mangia e scappa, tre ragazze in fuga da Pompei senza pagare il conto dopo la cena di sushi

Giovedì 30 Agosto 2018, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2018 14:26

POMPEI - Mangiano in un ristorante dal menù giapponese e poi scappano senza pagare. È accaduto a Pompei e le protagoniste sono tre giovanissime sconosciute e insospettabili. Il titolare pubblica il video su Facebook e avverte i colleghi ristoratori: «Tre ragazze sono scappate senza pagare il conto. Fate attenzione se si presentano in altri locali». Il video è virale. Centinaia le visualizzazioni in poco tempo.Sono eleganti e carine, nulla faceva presagire le loro intenzioni truffaldine. Dopo la cena a base di sushi, al momento di pagare il conto, una delle tre amiche è uscita dal locale, che si trova sulla strada statale 145, dirigendosi in auto, dove ha atteso le amiche con il motore acceso. Dopo pochi minuti le altre due ragazze sono uscite di corsa, raggiungendo la complice e scappando ad alta velocità. Le immagini del video sono state consegnate anche alle forze dell'ordine insieme con la denuncia. Gli utenti social si chiedono se si sia trattato di un gioco, una sorta di scommessa o un rito di iniziazione, oppure se le tre ragazze siano delle habitué del metodo «mangia e scappa» senza pagare il conto.