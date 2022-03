Pompei, minacce e botte a una coppia uomo allontanato dall'edificio e dalla città

Continuava a minacciare due coniugi di Pompei , residenti in un appartamento posto nel suo stabile, passando perfino alle vie di fatto, e colpendo la donna con un bastone.

La Polizia ha notificato un divieto di dimora nella città vesuviana del gip del tribunale di Torre Annunziata nei confronti di un uomo del quale sono state reso note solo le iniziali, A.A

Le indagini degli agenti del Commissariato di Pompei hanno accertato che l' uomo aveva preso di mira la donna, alla quale ha rivolto ingiurie e minacce di morte arrivando, a colpirla con un bastone in legno, e provocandole lesioni guaribili in 10 giorni. Anche il marito della donna è stato oggetto della sue molesti e di calunnia. L' uomo, infatti, aveva sporto denuncia nei loro confronti per percosse e lesioni, pur sapendoli innocenti.