Pompei, operazione Alto impatto: il bilancio dei controlli di polizia

Servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Esedra e in piazza Bartolo Longo, in via Plinio e a Porta Marina Superiore a Pompei. Nel corso dell’attività sono state identificate 66 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, controllati 33 veicoli e contestate 3 violazioni del codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita, per mancata copertura assicurativa e mancata revisione.