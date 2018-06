Venerdì 8 Giugno 2018, 22:41 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 22:41

Pompei. Padre e figlio accoltellati, i carabinieri sulle tracce dell'aggressore. Poco prima delle 22, due uomini di Pompei sono arrivati al pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare con diverse ferite da arma da taglio.I due hanno raccontato di essere stati aggrediti in casa, a Pompei. Sul caso indagano i carabinieri che sono già sulle tracce dell'aggressore. Al momento non è esclusa alcuna pista. I due feriti sono stati medicati e non sono in gravi condizioni.