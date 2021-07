Pompei, fermato uomo con un coltello a serramanico a pochi passi dal santuario

Trovato con un coltello a serramanico a pochi passi dal santuario di Pompei: denunciato 33enne. A sorprendere l'uomo nella centrale piazza Bartolo Longo sono stati i carabinieri, impegnati in una serie di controlli predisposti dal comando provinciale di Napoli nei luoghi della movida compresi tra Pompei e Torre Annunziata.

I militari della compagnia oplontina hanno controllato in tutto 106 persone e 47 veicoli nel corso dei diversi posti di controllo organizzati nelle aree più affollate e sensibili del territorio. In uno di questi, in piazza Bartolo Longo, i carabinieri hanno controllato un uomo trovandogli in tasca un coltello a serramanico: per il 33enne è scattata la denuncia. Dodici sono state le contravvenzioni al codice della strada, due invece i veicoli sequestrati e altrettante le persone sorprese a guidare nonostante non avessero mai conseguito la patente.