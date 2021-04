Pompei, il piccolo Gabriele per il suo compleanno riceve il videomessaggio di Careca

Per il suo compleanno Gabriele ha ricevuto il videomessaggio auguri speciali di Careca. L'ex campione del Napoli, (come Maradona), è un grande amico del nonno di Gabriele, Serafino Ciaravola. Il video è diventato subito virale. «Oggi mio nipote compie 8 anni. Sono onorato degli auguri pervenuti dal campione Antonio Careca». Careca e Maradona, quando giocavano nel club calcistico del Napoli, venivano spesso, in gran segreto, a pregare la Madonna di Pompei e a portare i reali agli orfanelli. Entrambi hanno scoperto la realtà delle opere di carità fondate dal beato Bartolo Longo grazie alla loro profonda amicizia con Serafino Ciaravola.

