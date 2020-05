Pompei, prenotazione al telefono per seguire la messa in Santuario

Vuoi pregare? Ti devi prenotare. Al telefono, con un buon margine di anticipo. Da domani le porte del Santuario di Pompei riapriranno ai fedeli, dopo una chiusura sicuramente sofferta, considerato che persino la recita della Supplica, l'8 maggio scorso, è avvenuta a porte chiuse. Ma le misure di sicurezza restano strettissime: il numero di fedeli presenti in chiesa contemporaneamente non potrà superare quota 200 e così la Prelatura ha messo a punto un sistema di prenotazione. Un sistema accolto dai devoti alla Beata Vergine del Rosario con inevitabile perplessità. «La preghiera è spontanea - dicono le anziane che da domani dovranno cambiare abitudini per recitare il Rosario in basilica - non è a comando. Sarà difficile adattarsi». Parecchie critiche suscita la modalità scelta per assicurare il rispetto del numero chiuso: non ci si affiderà a un'app o a una procedura online capace di dare un'idea della situazione in tempo reale ma al caro, vecchio (e lento) telefono. Sarà una voce gentile ma chissà se davvero facile da raggiungere, a comunicare al fedele se troverà posto per la celebrazione prescelta, o si dovrà organizzare su un altro orario, o magari rassegnarsi e rinunciare del tutto. Conversazioni non brevissime che, è facile prevedere, creeranno inevitabili attese.

Dopo oltre due mesi,in ogni caso, si ritorna alle celebrazioni aperte ai fedeli, ma con alcune importanti e necessarie regole da seguire. A fissare le norme per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica è il protocollo stabilito, giovedì 7 maggio, tra la Conferenza Episcopale il governo italiano. La riapertura sarà momentaneamente parziale, permessa solo in alcuni orari e con ingressi contingentati. Atteso che le norme governative prevedono una continua igienizzazione e limitano a 200 persone la presenza nel Santuario il Rettorato ha messo a disposizione due numeri di telefono (081/8577379 e 081/8507000) che funzioneranno tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. I fedeli che si saranno prenotati dovranno raggiungere la Basilica in largo anticipo rispetto all'inizio della celebrazione, essere muniti di mascherina, igienizzare le mani all'ingresso e rispettare le distanze di sicurezza indicate. L'ingresso in Basilica avverrà sempre dal portone principale, che si affaccia in piazza Bartolo Longo: un custode, foglio alla mano, farà entrare chi risulta prenotato. E se si vuole entrare per una veloce preghiera, magari tra una messa e l'altra? La prenotazione non sarà indispensabile, ma siccome il tetto delle 200 presenze non cambia, sarà lo stesso custode a consentire o meno l'ingresso, a seconda della situazione all'interno. È stato anche diffuso il primo calendario delle funzioni. Da lunedì 18 a venerdì 22 maggio la Basilica sarà aperta al mattino dalle 7.45 alle 13 e nel pomeriggio dalle 15 alle 20. I fedeli potranno partecipare alla Messa delle 8.30 e a quella delle 19, celebrate in Santuario e trasmesse in diretta su Tv2000. Sabato 23 si aggiungeranno due Messe celebrate all'aperto nel piazzale «San Giovanni XXIII», una alle 17.30 e l'altra alle 19.30 (l'accesso è da via Roma). Domenica 24 infine la Basilica sarà aperta dalle 5.30 alle 20 e saranno intensificate le celebrazioni. A partire da questa data sarà inoltre, possibile confessarsi, esclusivamente nella «Sala Marianna De Fusco» e nel «Giardino dei Santi Pellegrini».



Al termine di ogni celebrazione il Santuario verrà chiuso e si provvederà alla necessaria igienizzazione degli ambienti. Ai fedeli l'arcivescovo Tommaso Caputo chiede ancora un po' di pazienza perché queste indicazioni pratiche per la ripresa delle celebrazioni possano essere sperimentate e, se opportuno, migliorate. «È necessario - spiega monsignor Caputo - che tutti comprendano la particolarità e l'assoluta novità del momento, che richiede un'inevitabile fase di rodaggio nella realizzazione di misure sanitarie assunte per tutelare sia il diritto a vivere la propria fede, sia il diritto di tutti alla salute».