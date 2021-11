Pompei-Qatar: prove tecniche di progetti economici-culturali comuni

Qatar chiama e Pompei risponde presente: la città degli Scavi e il paese arabo gettano le basi per creare progetti comuni di sviluppo economico-culturale. Il primo cittadino Carmine Lo Sapio ha ricevuto a Palazzo De Fusco, Ahmad Mohammad Al-Shebani, Ministro Plenipotenziario presso l'Ambasciata del Qatar a Roma. L'incontro è stato l'occasione per rafforzare i legami tra la città di Pompei e quella di Doha con l'auspicio di siglare, presto, un patto d'amicizia e gettare le basi per un futuro proficuo incentrato su scambi culturali ed economici.