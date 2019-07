Venerdì 5 Luglio 2019, 18:46

Rapina choc nella periferia a nord di Pompei: due ladri incappucciati hanno puntato la pistola in faccia ad un benzinaio e portato via 900 euro dalla cassa. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Pompei che hanno già acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. I due banditi - armati di pistola - hanno messo a segno la rapina alla Meridional Gpl di via Spinelli, estrema periferia a nord di Pompei. Dalla testimonianza resa dalla vittima, agli investigatori, i due malviventi sarebbero persone dell'hinterland vesuviano, poiché le minacce gli sono state rivolte in dialetto locale. Dopo aver incassato il bottino sono fuggiti in sella ad una moto lungo via Nolana, direzione paesi vesuviani.