All'indomani della ressa alle biglietterie degli Scavi, delle file, le attese, la rabbia dei turisti, il nervosismo dei tour operator e gli appelli di Fiavet e Federalberghi, il direttore generale del Parco Archeologico di Pompei Massimo Osanna ha ceduto, ma solo a metà: ingresso ampliato a 500 persone ogni 15 minuti, invece di 300, fino alle 13. Dopo le 13, quando c'è meno afflusso, possono entrare 300 persone ogni 15 minuti. Ed ha consentito l'ingresso ai gruppi per un massimo di 25 persone, revocando il precedente limite di 10 turisti per guida. Permane il massimo dei 5100 ingressi e il lunedì chiuso. Ma è garantito un Ferragosto all'insegna della cultura con una apertura straordinaria.

LEGGI ANCHE Napoli, l'estate ai tempi del Covid: niente turisti e Pil a picco, bruciati 1,5 miliardi

L'EQUILIBRIO

Il Parco Archeologico in una nota spiega che «si sta facendo un grande sforzo per cercare di gestire il flusso, fortunatamente in aumento, dei turisti e al contempo bilanciare le esigenza di sicurezza imposte ai musei dalle normative sanitarie legate all'emergenza. In situazioni di particolare afflusso, come nella giornata di martedì - continua la nota - si è provveduto ad autorizzare l'ingresso dei visitatori in attesa fuori dai cancelli, proprio per gestire il momento di difficoltà verificatosi all'esterno del Parco. Nell'area al momento non è possibile, per le imposizioni sanitarie vigenti che richiedono il distanziamento di almeno 1 metro tra una persona e l'altra, sovraffollare il sito». Il sito di Pompei è stato tra i primi a riaprire dopo il lockdown. Inizialmente era consentito l'accesso solo con prenotazione on-line, ad oggi sono state abilitate casse automatiche presso i vari accessi e biglietterie in contanti agli ingressi di piazza Esedra e Porta Marina. «L'ingresso - affermano dalla direzione degli Scavi - è possibile ai visitatori senza prenotazione, qualora vi sia disponibilità nella fascia oraria in cui si presentano alla biglietteria o in altro orario dove non c'è affollamento tra le domus. Permane, per le necessità di contingentamento, la priorità di ingresso ai prenotati on-line, e si invitano tutti gli operatori turistici a suggerire questa modalità di acquisto per assicurarsi l'ingresso nell'orario prescelto». Osanna, per andare incontro alle esigenze dei tour operator e ridurre i costi delle guide, ha esteso inoltre il numero dei visitatori per gruppo dotati di «whisper» e accompagnati dai ciceroni, fino a 25 come sollecitato dalle rappresentanze di categoria. Tutti i siti - Pompei, la Villa di Poppea a Oplontis, le Ville Arianna e San Marco a Stabia e la Villa Regina a Boscoreale resteranno aperti a Ferragosto, mentre «permangono le chiusure di Pompei il lunedì e degli altri siti il martedì, continua la nota, in cui si invitano gli operatori turistici a «orientare i visitatori» sulla base di questa organizzazione.

LE PROTESTE

Ma tra gli operatori permane il malcontento. «È fondamentale eliminare gli orari di prenotazione - è il commento - è inaccettabile che un gruppo di 50 persone debba sparpagliarsi perché deve entrare in tempi diversi avendo ottenuto una prenotazione on line in orari diversi». Continua poi a essere contestato il sistema della prenotazione online, con il diritto di prevendita di 1,50 euro, anche quando il turista è fisicamente presente alle biglietterie. «Un sistema - protestano, minacciando clamorose sospensioni delle attività - che sta facendo impazzire sia noi delle agenzie che le guide. È uno stress che non riusciamo più a gestire». La domanda, che riguarda non solo e non tanto la Soprintendenza quanto forze dell'ordine e Comune, è poi un'altra: «Perché una attività commerciale viene chiusa per legge, e multata, se si riscontrano assembramenti, mentre davanti agli Scavi è consentito ai turisti rimanere in fila senza il rispetto delle distanze di sicurezza e senza mascherine?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA