Ruba per due volte di seguito nello stesso ristorante: arrestato ladro napoletano

Domenica 6 Gennaio 2019, 13:58 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2019 13:59

I carabinieri della stazione di Pompei hanno sottoposto a fermo per furto aggravato e tentato furto aggravato un marocchino 29enne non in regola con le norme sull’immigrazione. Il pomeriggio del primo dell’anno si è introdotto in un ristorante di piazza Immacolata dopo aver mandato in frantumi un vetro e ha portato via 2 tablet e un televisore dileguandosi.La notte del 2 vi è tornato: quando ha tentato di nuovo di introdursi nel locale, però, è scattato l’allarme ed ha quindi desistito dall’intento. Al mattino il ristoratore si è accorto del furto e ha sporto denuncia ai carabinieri consegnando loro le immagini del sistema di sorveglianza che ha installato nel locale.Analizzandole i carabinieri hanno identificato il 29enne e lo hanno rintracciato in piazza Bartolo Longo sottoponendolo a fermo. Dopo le formalità l'uomo è stato tradotto in carcere ed attende la convalida del fermo.