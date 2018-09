Pompei, ruba smartphone su Circum a turista in visita agli Scavi: arrestato

Martedì 11 Settembre 2018, 12:03 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 12:28

I poliziotti del commissariato di Pompei hanno arrestato Moreno Abbruzzese, 22enne di Torre del Greco, pregiudicato, per il reato di furto aggravato in concorso con altra persona in corso di identificazione. I poliziotti, nel corso dei servizi di vigilanza, predisposti in occasione della stagione estiva, presso le stazioni delle Ferrovie dello Stato e della Circumvesuviana, passando per via Villa dei Misteri, giunti all’altezza della Circum, hanno notato un gruppo di turisti che avevano bloccato un giovane.Gli agenti hanno accertato che un turista canadese era salito sul treno della Circumvesuviana di Napoli per recarsi agli scavi di Pompei, e dopo pochi minuti, mentre stava sistemando i bagagli, il 22enne frugava nelle tasche dei suoi pantaloni portando via il suo cellulare Samsung S9 e consegnandolo a un complice che è riuscito a fuggire. Abbruzzese è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.