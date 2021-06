Pompei, in Santuario ritornano i fedeli numerosi per la preghiera alla regina del Rosario

Un ritorno alla quasi normalità: in Piazza Bartolo Longo una lunga fila di fedeli in attesa di entrare in Santuario per pregare ai piedi della regina del Rosario. Molti i turisti stranieri presenti - tedeschi e spagnoli - che, dopo la visita agli Scavi, hanno voluto assistere alla santa Messa e ammirare i preziosi dipinti che arricchiscono la basilica. La preghiera comune per tutti è: la fine della pandemia.

I fedeli hanno rispettato le distanze di sicurezza dettate dal decreto governativo e, tutti, indossavano la mascherina. Rispettate le distanze anche all'interno del Santuario e colonnine di igienizzante, al posto dell'acquasantiera, sono state installate lungo tutto il percorso interno. L'ingresso e l'uscita sono stati da sempre diversificati e, alla fine di ogni celebrazione della santa Messa, gli ambienti di preghiera vengono sottoposti ad una meticolosa sanificazione.