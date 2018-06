CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Giugno 2018, 22:50 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 23:42

Tutti pazzi per Pompei: sui social continua la caccia ai turisti maleducati. Ed emerge la «geografia» dei luoghi più amati dai fanatici degli scatti da postare sui telefonini. Come in un safari archeologico, solo in apparenza innocuo. A scatenare l’ira dei «puristi» delle visite ai monumenti, dopo il selfie del ragazzo belga a cavalcioni su una colonna del Foro, c’è stavolta la foto che ritrare una giovanissima turista francese seduta su un monumento mentre una sua amica simula, attraverso un getto di acqua improvvisato, un rito di purificazione dell’antica Pompei. Foto così, sui profili social - Facebook, Twitter e Instagram - degli stranieri che hanno visitato l’antica città romana e hanno immortalato in uno scatto il loro momento «proibito» di scalata su questo o quel monumento, si contano a centinaia.Tutte le foto «incriminate» sono state segnalate alla direzione del Parco Archeologico. E sui social - dove si svolge un dibattito acceso e indignato - c’è chi punta il dito contro l’assenza di un regolamento e le dovute sanzioni per i trasgressori, e l’inerzia degli addetti alla sorveglianza. D’altronde chi è deputato a dettare le regole per la conservazione dei monumenti fa leva sul buon senso dei visitatori, dando per scontato che affiggere tra le antiche vestigia cartelli con su scritto «vietato arrampicarsi sui monumenti, multe salate per i trasgressori» sarebbe superfluo.