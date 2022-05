Pompei, Scavi gratis sold out: 15mila ingressi alle 12, la mostra erotica la più visitata

Scavi di Pompei primo maggio gratis da sold out: i biglietti staccati fino alle 12 hanno raggiunto il limite di capienza di 15mila. Turisti pazzi per la mostra degli affreschi erotici e sensuali allestiti nella mostra della Palestra Grande con ingresso da piazza Anfiteatro. Fino alla chiusura del Parco Archeologico, in considerazione dei turisti in fila alle biglietterie, il numero degli ingressi sfiorerà le 30mila presenze.

Come definito prima della pandemia, i cancelli degli Scavi, sono stati chiusi dalle 12 alle 13. Nelle domeniche gratuite (la prima di ogni mese), in caso di forte afflusso di visitatori nella mattinata, le casse sono chiuse per un'ora al raggiungimento di 15.000 visitatori entro le ore 12, al fine di impedire una eccessiva presenza simultanea di turisti, che potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza e la salvaguardia del sito e favorire il deflusso in uscita.

Molte le famiglie che hanno scelto di trascorrere il primo maggio tra i tesori della città sepolta. Massiccia la presenza delle forze dell'ordine che non hanno segnalato criticità.