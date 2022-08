Pompei: scooter fermato tra le domus, multe anche a tassisti e commercianti

Scooter fermato all’altezza di “Porta Anfiteatro” a Pompei. In sella un turista australiano di 33 anni che è entrato abusivamente nel Parco archeologico attraverso il varco di Porta Vesuvio. Si è scusato a quel punto, dicendo di non sapere che quei viali fossero vietati. Un gesto fortunatamente senza danni. Ma, nella stessa giornata, i carabinieri hanno sanzionato 4 autisti di taxi e Ncc per violazioni al codice della strada e alle ordinanze comunali che disciplinano il trasporto nell’area sottoposta a tutela. Sanzionati anche 7 esercizi commerciali per l’occupazione abusiva di suolo pubblico. I titolari avevano occupato senza autorizzazione lo spazio comunale con totem pubblicitari e tavolini con sedie per la consumazione di cibi e bevande.

