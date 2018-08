Mercoledì 15 Agosto 2018, 14:39

Pompei senza vigili urbani: nella città della fede a rischio le manifestazioni religiose. Gli «angeli di Maria» salvano in extremis la processione della Madonna Assunta. In assenza dei caschi bianchi, fuori servizio dopo le 14 e nei giorni festivi, saranno i volontari del «Gruppo di fatto dell'Associazione Carabinieri» di Pompei a garantire la sicurezza dell'evento del 14 e 15 agosto. Il parrocco pro-tempore della chiesa di «Santa Maria Assunta in Cielo», don Andrea Fontanella, pur di non deludere i fedeli, che giungono in centinaia anche dai comuni limitrofi per assistere alla suggestiva «Festa della Madonnna Assunta», ha chiesto la collaborazione degli «Angeli di Maria», così chiamati dai pellegrini della «Regina del Rosario» che ogni anno si recano nel Santuario di Pompei e a cui forniscono ausilio. Dopo una riunione operativa presso il commissariato di Pompei - per stabilire i compiti che i componenti dell'associazione dovranno svolgere affinchè l'evento religioso si possa svolgere in piena sicurezza - la processione è salva.