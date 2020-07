Da cuccia per il cane ad appartamento da 150 metri quadrati: a Pompei è boom delle riconversioni abusive. Il garage o il deposito diventano casa: vetrine e saracinesche spariscono e gli alti soffitti vengono sfruttati con soppalchi e scale a chiocciola. All'ombra degli Scavi è record di sequestri di costruzioni che cambiano destinazione in modo fuorilegge. In media gli agenti municipali ne scoprono uno al giorno. Dai rilievi dei caschi bianchi, coordinati dal colonnello Gaetano Petrocelli, emerge un dato sorprendente: i pompeiani per eludere i controlli non costruiscono opere abusive ex novo, ma trasformano garage e depositi in civili abitazioni. In questo caso violano due volte la legge: al reato di abusivismo edilizio si aggiunge quello, altrettanto grave, di mancato cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

In via Astolelle, a pochi passi dal centro, il proprietario di un'opera abusiva di 150 metri quadrati in fase di realizzazione - con tanto di cucina, bagno, camera da letto e salone - ha cercato di convincere i vigili urbani e il tecnico del Comune che la struttura non era altro che l'ampliamento della cuccia per il cane. In via Nolana, periferia nord, un box auto si è trasformato nel nido d'amore per due sposini. I controlli dei caschi bianchi, inoltre, fanno emergere l'incoscienza delle persone. Nel maggio del 2015, su disposizione della procura di Torre Annunziata, il comune procede con l'abbattimento di una villetta in via Messigno. Il proprietario della struttura abusiva demolita cita in giudizio la ditta che ha svolto i lavori di demolizione, per conto del Comune, perché, secondo lui, l'abbattimento avrebbe creato danni di staticità alla struttura legale adiacente a quella demolita. Nei giorni scorsi il consulente tecnico di ufficio, nominato dal tribunale oplontino, previo appuntamento con la presunta parte lesa, si è recato sul luogo dell'abbattimento per effettuare i rilievi del caso. Ebbene si è trovato di fronte ad una realtà sconcertante: laddove dovevano esserci le macerie dello stabile abusivo demolito nel 2015, sorgeva una nuova struttura altrettanto abusiva. I vigili urbani, che accompagnavano il ctu, hanno proceduto con il sequestro dell'immobile e denunciato il titolare per occupazione di suolo comunale, poiché l'area in questione era ancora nella disponibilità del patrimonio comunale.

I dati forniti dalla polizia municipale sul cemento selvaggio a Pompei sono allarmanti: la procura di Torre Annunziata dall'inizio del 2020 ha inviato al Comune trecento ordinanze di abbattimento di opere fuorilegge. Gli agenti vigilano settimanalmente su 120 cantieri posti sotto sequestro; in media la task-forze antiabusivismo dei caschi bianchi sequestra un cantiere al giorno. I caschi bianchi nel 2019 hanno messo i sigilli a 300 edifici illegali rispetto ai 150 dell'anno precedente. Cinquemila, invece, sono i controlli annui ai cantieri posti sotto sequestro che necessitano di una vigilanza costante sulla scorta del protocollo di intesa siglato tra la Procura di Torre Annunziata e il comando di polizia municipale di Pompei. A rendere fuorilegge la cementificazione a Pompei sono tre vincoli: quello ambientale-paesaggistico per la presenza dell'area archeologica (ex legge Galasso); quello idrogeologico legato al fiume Sarno; la zona rossa con il conseguente divieto a costruire in un'area interessata dal rischio Vesuvio.

