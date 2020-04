Sirene e applausi per gli eroi di Pompei dei Covid-19. Questa mattina la quiete della Casa di Cura è stata piacevolmente interrotta dal suono delle sirene delle Forze dell’Ordine, spiegate in segno di gratitudine verso l’operato del personale medico-sanitario e amministrativo coinvolto nel reparto covid-19 così come quello non-covid. La Casa di Cura Maria Rosaria, attraverso la Famiglia Cirillo ed in rappresentanza dei dipendenti tutti, ha espresso il più sincero ringraziamento a Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale per il gesto toccante, così come per lo spirito di servizio che li anima tutti i giorni a difesa della sicurezza di noi tutti, soprattutto in periodi difficili come questo.

