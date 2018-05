Venerdì 11 Maggio 2018, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pompei. Custode sventa furto di reperti negli Scavi. I carabinieri del posto fisso denunciano un francese 53enne e la sua convivente. La donna, in un primo momento, aveva fatto perdere le tracce nel sito. I militari, in possesso dei suoi documenti, hanno avviato le immediate ricerche in tutto il Parco Archeologico. Dopo poco la donna è stata riconosciuta e bloccata e, come ipotizzato dagli investigatori, è stata trovata in possesso di un reperto trafugato. Il turista francese è stato fermato dall'addetto alla sorveglianza Michele Cartagine.L'uomo è stato bloccato mentre era intento a scavare cocci antichi dietro la Casa di Loreto Tiburtino (detta anche di Quartione).Il custode in servizio, dopo aver chiamato i Carabinieri, ha bloccato il francese in attesa del loro arrivo. I militari hanno denunciato P. G. e la sua compagna a piede libero.