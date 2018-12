Napoli, il flop dei trasporti: le notti del ponte dell'Immacolata senza funicolari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 8 Dicembre 2018, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 08-12-2018 09:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente corse notturne delle funicolari per il ponte dell'Immacolata. Con la città piena di turisti, gli impianti si fermeranno alle 22. Ancora una volta, all'appello dell'Anm per fare i prolungamenti serali della Funicolare Centrale fino alle 2 di notte non ha risposto nessun caposervizio. Tutto rinviato alla prossima settimana, con un nuovo incontro già fissato per lunedì. In compenso i napoletani potranno acquistare i biglietti di viaggio nelle rivendite, visto che tabaccai ed edicole, dopo un summit in Regione, hanno revocato lo stop delle vendite proclamato per tutto il weekend. La protesta delle associazioni di categoria contro la riduzione dell'aggio, deliberata dalla ditta di distribuzione GiraService, è rientrata grazie all'appello alla responsabilità lanciato dal Consorzio UnicoCampania che si è impegnato ad «assumere tutte le iniziative volte ad eliminare le criticità».«Cittadini e turisti afferma Nicola Pascale, amministratore Anm - meritano un servizio efficiente, attivo anche in orario serale. Mi auguro che l'incontro di lunedì con i sindacati possa rappresentare un momento di svolta».