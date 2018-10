Saranno circa 115mila i passeggeri previsti in transito, tra arrivi e partenze, all'Aeroporto internazionale di Napoli da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre. Il dato è fornito da Gesac, società che gestisce l'aeroporto di Capodichino, e rappresenta un +8 rispetto al ponte di Ognissanti del 2017. Dei 115mila passeggeri, 45mila viaggeranno su voli nazionali e 70mila internazionali. Le destinazioni più gettonate raggiungibili da Napoli con volo di linea diretto saranno Londra, Parigi, Barcellona, Berlino, Madrid e Amsterdam.Il traffico dell'Aeroporto internazionale di Napoli ha registrato da gennaio a ottobre un incremento del 16% rispetto allo scorso anno, per un totale di circa 8,6 milioni di passeggeri tra arrivi e partenze, già superiore, in soli 10 mesi, alla chiusura del 2017, ad ulteriore conferma della continua crescita dello scalo partenopeo.

Martedì 30 Ottobre 2018, 17:11

