Napoli, l'allarme dei residenti: «Ponte San Rocco a rischio, subito le barriere protettive»

Giovedì 23 Maggio 2019, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2019 10:16

«Dopo l’ennesimo suicidio siamo tutti sconvolti, ma vogliamo anche che sia l’ultimo. Questo ponte è sempre più insicuro per i cittadini e per i residenti del posto».Commenta così, il vicepresidente dell’VIII Municipalità Salvatore Passaro, il suicidio di ieri e i problemi che da tempo caratterizzano il ponte di San Rocco. La mancanza di protezioni, le parti in ferro dei piloni esposte alle intemperie e una serie di lesioni visibili dalla strada sottostante continuano a preoccupare gli abitanti della zona. Già lo scorso anno il ponte fu oggetto di analisi e osservazioni che non misero in luce particolari criticità, ma nonostante tutto le cose non cambiano. Il parapetto cade a pezzi e la sua altezza permette a chiunque di sporgersi senza difficoltà. Oltretutto le fratture presenti sulle pareti in tufo non fanno dormire “sonni tranquilli” ai residenti che continuano a segnalare rumori e vibrazioni.«Non siamo tranquilli - afferma Passaro - perché queste anomalie le segnaliamo da tempo senza che si intervenga. L’ennesimo suicidio ha messo in evidenza il fatto che servono barriere di protezione sui parapetti. Purtroppo l’altezza di questo ponte è considerevole e spesso diventa teatro di tragedie. Chiediamo al comune di rendere sicura questa zona attraverso controlli seri e costanti. Questa strada viene percorsa da centinaia di veicoli al giorno e chiunque passa di qui ha il diritto di sentirsi protetto».