Napoli: accoltellato per il Fantacalcio a Ponticelli, fermato un ragazzino di 16 anni

Quindicenne accoltellato dopo una lite sul Fantacalcio: su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, la polizia ha dato esecuzione ad un decreto di Fermo del pm della Procura per i minorenni, nei confronti di un ragazzo di 16 anni per il reato di tentato omicidio.

Poco dopo la mezzanotte odierna, presso l’Ospedale del Mare è giunto un minore con ferite di arma da taglio alle gambe in imminente pericolo di vita, in quanto colpito da un fendente gli ha reciso l’arteria femorale. Sono stati escussi i testimoni, che hanno fornito utili indicazioni circa l’identità dell’aggressore, che è stato individuato e rintracciato nelle prime ore di questa mattina nella zona di Ponticelli. L’autore ha ammesso le sue responsabilità durante l’interrogatorio reso presso gli Uffici della Squadra Mobile.