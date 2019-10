I carabinieri della stazione di Ponticelli, con la collaborazione di quelli del Nucleo Radiomobile di Napoli, del Nucleo Operativo di Poggioreale e del Reggimento Campania, hanno tratto in arresto Andrea Miele, un 19enne del posto già noto alle ffoo. Aveva avuto una discussione con un coetaneo incensurato, banali le motivazioni. Durante la lite Miele ha più volte colpito il “contendente” con un coltello da cucina di 20 centimetri. 6 le coltellate che hanno raggiunto il giovane in più parti del corpo: 4 alla gamba sinistra, 1 alla spalla e 1 allo sterno. 10 i giorni di prognosi prescritti alla vittima. Miele, arrestato dai militari per lesioni aggravate, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Il coltello, nascosto dal 19enne sull’armadio della camera da letto, è stato sequestrato.

Sabato 12 Ottobre 2019, 14:58

