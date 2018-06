I carabinieri del Nucleo Operativo di Poggioreale hanno arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri Massimo Calvanese, un 45enne di via Eugenio Montale già noto alle forze dell'ordine. All’interno di un box in via Vittorio Alfieri, in uso al 45enne, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 3.930 pacchetti di sigarette di varie marche estere, per un peso complessivo di 78,6 kg. e altri 1.020 pacchetti di tabacchi nazionali privi di bollino del monopolio, di peso complessivo pari a 20,4 kg. L’arrestato è stato tradotto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Martedì 12 Giugno 2018, 10:02 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2018 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA