Ponticelli: fiori e colori nell'area dedicata a Ciro Colonna, vittima innocente di camorra

Un nuovo volto per l'area intitolata a Ciro Colonna , vittima innocente della camorra, ucciso il 7 giugno 2016 a Ponticelli per mano di un criminale. Oggi i volontari di diverse realtà hanno riqualificato lo spazio da tempo preso in adozione dall'associazione TerradiConfine.Diversi bambini della zona - siamo nel lotto O, erroneamente conosciuto come “lotto zero” - hanno partecipato all'iniziativa e hanno deciso di sporcare le proprie mani mettendo piante e fiori e pitturando le diverse fioriere. Decoro dove c'era abbandono: un segnale per i residenti, e per coloro che passano ogni giorno, in memoria di un giovanissimo che nulla aveva a che fare con le dinamiche criminali che caratterizzano diverse zone del quartiere di Napoli Est.All'iniziativa erano presenti il papà di Ciro, Enrico, e la sorella Mary. Con loro i rappresentanti del presidio Libera Ponticelli, dell'istituto comprensivo, il parroco della chiesa “San Francesco e Santa Chiara” di via Decio Mure, di recente nomina, e alcune suore che operano in zona. Ancora da riqualificare il campetto: per questo occorrerà altro impegno da parte dei volontari per sistemare le reti distrutte dai vandali e dal maltempo, così come le porte. Uno spazio solitamente utilizzato dai giovanissimi della zona, a due passi dall’«Mettere insieme una comunità e avere cura di un posto non è facile» dice, presidente dell'associazione TerradiConfine e attivista di Libera. «Da qualche mese - specifica - mancavamo al campetto Ciro Colonna e abbiamo deciso che era giusto tornare non solo per far sì che quella memoria non venga mai persa ma anche perché quel luogo è un segno di cambiamento».Da tempo sono tantissimi i cittadini che si prendono cura di spazi pubblici dell’area orientale. Oltre la voglia di riscatto contro il degrado e l’abbandono, c'è soprattutto l’impegno dedicato a una giovane persona che vive attraverso la memoria dei suoi familiari, amici, conoscenti ma anche attraverso questi momenti che cercano di coinvolgere i cittadini a schierarsi contro la violenza e il sangue inutili della camorra.