Ponticelli, aree ridotte a discarica: la municipalità sollecita gli interventi di bonifica

Martedì 6 Agosto 2019, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consiglio della VI municipalità ha approvato un documento politico con il quale sollecita gli organi preposti a fare piena luce sui diversi siti di Ponticelli posti sotto sequestro in seguito al ritrovamento di rifiuti.I consiglieri hanno raccolto la preoccupazione dei cittadini che abitano nei pressi delle aree in via Mario Palermo e in via Galeone. Col documento i membri del consiglio di Napoli Est hanno chiesto al presidente Salvatore Boggia di sollecitare tutti gli organi preposti affinché, in tempi celeri, si possa arrivare alla risoluzione delle problematiche emerse. Il documento approvato sarà indirizzato alla magistratura ma anche al sindaco di Napoli, all'autorità sanitaria e alla prefettura.La questione è particolarmente spinosa. Innanzitutto perché al momento non si conosce la tipologia di rifiuti depositati nelle diverse aree private individuate e poste sotto sequestro. La preoccupazione maggiore è sui tempi con i quali si interverrà e sulla necessità di bonificare quanto prima i luoghi. Nei giorni scorsi sono stati i cittadini stessi a lanciare l'allarme dopo la videodenuncia che ha fatto il giro dei social network e dopo le segnalazioni che hanno fatto intervenire le forze dell'ordine.Nella seduta di consiglio c'è chi ha sottolineato il pericolo di incendio nei siti sequestrati e quindi la necessità di creare un presidio fisso delle strutture che insistono nel pieno centro abitato del quartiere di Napoli Est. É stato sottolineato, dunque, il potenziale pericolo alla salute pubblica. Evidenziata anche l'urgenza di controlli sul territorio per individuare altri siti in cui potrebbero essere stati sversati rifiuti. La preoccupazione maggiore riguarda l'eventuale presenza di sostanza pericolose: al momento non si conosce la natura dei materiali e solo le indagini permetteranno di avere un quadro completo della situazione.A Ponticelli sono numerose le discariche a cielo aperto. Per estensione e per quantità di rifiuti le più importanti risultano quelle in via Argine, nei pressi dell'istituto scolastico Marie Curie, e in via Virginia Woolf, nell'ex campo rom smantellato diversi anni fa. Altre aree che necessitano di bonifiche sono in via Carlo Miranda, in via Agostino Nifo, in via Curzio Malaparte così come in via Botteghelle. Una vasta area zeppa di rifiuti insiste anche a Barra tra il parcheggio e le aiuole del parco di Villa Letizia.