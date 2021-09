Napoli, controlli diffusi a Ponticelli: arrestato un 44enne per droga e denunciati 4 giovani

I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Ponticelli: 72 le persone identificate, 62 i veicoli controllati, 10 le contravvenzioni notificate ad altrettanti automobilisti.

Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Filippo Iannelli, 44enne del rione de Gasperi già noto alle forze dell'ordine. Nonostante fosse ai domiciliari è stato trovato in possesso di 18,42 grammi di crack, un bilancino di precisione e 718 euro in contante ritenuto provento illecito. E’ ora in carcere.

4 le persone denunciate. Un 21enne, già ai domiciliari, risponderà di evasione perché fuori casa senza autorizzazione.

Un 25enne di Barra, invece, è stato denunciato per porto abusivo di armi. Nella sua auto una mazza da baseball di 60 cm.

Guida senza patente il reato contestato a due giovani napoletani. Durante un controllo alla circolazione sono stati beccati a bordo di due auto sportive.

2 le persone segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di piccole quantità di droga.