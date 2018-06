Ponticelli, degrado a ridosso dello stadio comunale: nessuno cura le aiuole e raccoglie i rifiuti

Giovedì 7 Giugno 2018, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 19:03

Lo stadio comunale di Ponticelli è letteralmente circondato dal degrado. Le aiuole a ridosso della struttura pubblica di via Argine si presentano in uno stato di incuria totale, non manutenute da mesi interi nonostante le segnalazioni dei residenti.La situazione peggiora per il malcostume di tanti cittadini che gettano a terra cartacce e materiale di ogni genere. Basta guardare i gradini che portano verso uno degli accessi dello stadio – intitolato al mecenate dello sport Giorgio Ascarelli – per rendersi conto della mancanza di interventi ordinari di pulizia del tratto di marciapiede e dell’adiacente strada pubblica. A ciò si aggiunge anche la fitta vegetazione spontanea che cresce lungo i bordi dei marciapiedi di via Argine, strada principale del quartiere Ponticelli.È da sottolineare che nella stessa area “operano" indisturbatamente diversi parcheggiatori abusivi che permettono a tanti veicoli di parcheggiare lungo il tratto di strada e anche in prossimità dell’ospedale e della fermata dell’autobus e in diversi occasioni anche occupando selvaggiamente il marciapiede. La loro presenza sicuramente non aiuta a mantenere il decoro in questa parte del quartiere nella periferia orientale della città.Bottigline, pacchetti e mozziconi di sigarette, fazzoletti, lattine. A terra c’è di tutto: non mancano cartoni e deiezioni canine. Alcuni rifiuti insistono anche in un’area interna dello stadio comunale normalmente destinata al parcheggio di veicoli ma mai utilizzata.