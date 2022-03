Ponticelli, famiglie al buio nelle case popolari: disagi dopo un incendio

Paura e disagi nelle palazzine popolari del "lotto O", nella zona orientale di Napoli, complesso di edilizia residenziale della “ricostruzione” posto di fronte all'Ospedale del Mare. Nelle ultime ore un incendio ha danneggiato una parte degli impianti e dei contatori dell'energia elettrica a servizio di alcune abitazioni. Una dozzina le famiglie ancora sprovviste di corrente in attesa dell'intervento di riparazione.

In particolare, il fatto riguarda una scala del "P4" del rione di palazzine di proprietà del Comune di Napoli erroneamente conosciuto come "lotto zero". Siamo in via Cleopatra, ai confini tra i quartieri Ponticelli e Barra. Due notti fa, stando a quanto racconta qualche residente, le fiamme hanno avvolto i contatori e una parte dell'impianto. Il fumo, che ha invaso il vano scala, e l'odore acre hanno messo in allerta gli inquilini. Al momento non si conoscono le cause dell'incendio né la precisa entità dei danni registrati.

Oggi sul posto è intervenuta una squadra della Napoli Servizi, municipalizzata del Comune di Napoli che gestisce il patrimonio immobiliare pubblico.

L'azienda pubblica si occuperà di ripristinare una parte degli impianti elettrici del fabbricato comunale mentre spetta al gestore della linea di corrente elettrica occuparsi della successiva installazione dei nuovi contatori a servizio delle singole abitazioni. Fino ad allora le famiglie non saranno collegate alla rete con i relativi disagi e l'impossibilità di attiva l'illuminazione o di utilizzare gli elettrodomestici.