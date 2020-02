© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti in strada a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Dopo il caos per il mancato prelievo della spazzatura nei giorni successivi alle feste natalizie, tra le strade del quartiere di Napoli Est si registrano ancora situazioni difficili.Questa volta la responsabilità, però, è da addossare esclusivamente ai numerosi incivili che sversano in strada qualsiasi tipo di materiale. Mobili, materassi, pneumatici, scarti di lavori edili, erbacce e tanti altri rifiuti scaricati accanto alle campane e, in alcuni casi, anche nei cassonetti dell'indifferenziato. I casi si registrano sia nel centro storico del quartiere Ponticelli - come piazza Egizio Sandomenico e via Luigi Franciosa - che nelle zone confinanti con altri quartieri e comuni.Molti - tra residenti, commercianti e passanti - utilizzano i cassonetti dell'indifferenziato a qualsiasi ora del giorno: l'orario consentito è dalle 20 alle 22. Il danno peggiore per igiene e decoro, però, è causato proprio dagli sversamenti abusivi che costringono l'Asìa Napoli, azienda municipalizzata del Comune di Napoli, a intervenire con mezzi pesanti. Uno sforzo logistico ed economico visto che queste operazioni straordinarie non rientrano tra i compiti previsti dal contratto di servizio.Molto lavoro c'è da fare per sensibilizzare i cittadini al rispetto delle semplici regole per uno smaltimento corretto. A distanza di mesi dall'ordinanza sul divieto di utilizzo dei sacchi neri opachi, emessa ad agosto dell'anno scorso, sono ancora in tanti a non scegliere i sacchi compostabili e biodegradabili. Un servizio utile offerto dall’Asìa Napoli è il ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti: la maggior parte di quelli lasciati in strada, però, non è segnalata all'azienda e per questo trascorrono molti giorni prima che questi possano essere prelevati, così come sta accadendo in queste ore a Ponticelli. A terra restano anche rifiuti speciali - come gli pneumatici - che prevedono procedure di smaltimento diverse da quelli urbani.