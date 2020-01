Ponticelli, lavori nella scuola materna chiusa da due mesi dopo i danni del maltempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono iniziati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria nella scuola materna di, nella periferia orientale di Napoli, chiusa a metà novembre dopo gli abbondanti temporali che hanno colpito la città e che hanno portato l'amministrazione comunale, in più occasioni nei mesi scorsi, a disporre la chiusura di edifici scolastici, parchi e cimiteri per tutelare la sicurezza dei cittadini.La chiusura del plesso dell'in via Ulisse Prota Giurleo era stata disposta dal dirigente scolastico il 13 novembre scorso per inagibilità dei locali e, di conseguenza, era stato deciso il trasferimento delle classi nella sede centrale dell'istituto, in piazza Vincenzo Aprea, con qualche disagio per i genitori costretti a spostarsi per assicurare il diritto all'istruzione dei propri figli.Oggi l'inizio degli interventi. Si tratta di lavori in estrema urgenza per il rifacimento delle copertura di due scuole: una è, appunto, quella di Ponticelli; l'altra è il plesso di. La spesa totale è di 106mila euro circa. L'apertura dei cantieri è slittata di diverse settimane rispetto ai tempi inizialmente previsti in quanto, nell'accertamento della documentazione amministrativa, è risultata la «mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendale» da parte dell'impresa risultata vincitrice nella prima aggiudicazione. Circostanza che ha reso obbligatoria - da parte della VI municipalità del Comune di Napoli, cui spetta la manutenzione delle strutture scolastiche - una seconda procedura di aggiudicazione dei lavori affidati a una nuova ditta. L'importo dei lavori al netto degli oneri è di 83mila per entrambe le scuole.Per la scuola di Ponticelli sarà necessario lavorare sia sulla copertura, particolarmente usurata, e sulle pareti interne rovinate dalle copiose infiltrazioni d'acqua degli ultimi mesi. Previsti anche la sostituzione dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, il ripristino dei massetti deteriorati e interventi sull’impianto elettrico, così come dettagliato nella relazione prodotta dai tecnici municipali. Interventi sulle facciate e un restyling della struttura erano già stati realizzati nella primavera dell’anno scorso. A settembre, proprio a pochi giorni dalla riapertura dopo la pausa estiva, invece, si era verificato un problema all'impianto idrico che aveva reso indispensabile il trasferimento dei piccini nell’altra sede.. Lo assicura il dirigente scolastico,, che specifica di aver già informato i genitori sui tempi necessari alla corretta esecuzione dei lavori, ai successivi collaudi e a una ulteriore verifica per assicurare la salubrità dei luoghi che accolgono tanti bambini.Il problema riguarda anche gli alberi a ridosso della struttura comunale le cui foglie hanno più volte causato l'ostruzione dei canali di scolo dell'acqua piovana con conseguenti gocciolamenti all'interno. Sulla manutenzione del verde è prossimo un intervento da parte della Napoli Servizi. A conclusione dei lavori sarà necessario il trasloco dei banchi e di altro materiale spostati nel plesso centrale. La speranza dei genitori è tornare presto nella “propria” scuola. Intanto il Comune di Napoli ha deliberato interventi anche per altre strutture scolastiche della periferia orientale.